BadgerDAO (BADGER) Informatie Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi. Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi. Officiële website: https://app.badger.finance/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d

BadgerDAO (BADGER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BadgerDAO (BADGER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.29M $ 18.29M $ 18.29M Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 20.06M $ 20.06M $ 20.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.15M $ 19.15M $ 19.15M Hoogste ooit: $ 89.83 $ 89.83 $ 89.83 Laagste ooit: $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 Huidige prijs: $ 0.9117 $ 0.9117 $ 0.9117 Meer informatie over BadgerDAO (BADGER) prijs

BadgerDAO (BADGER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BadgerDAO (BADGER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BADGER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BADGER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BADGER begrijpt, kun je de live prijs van BADGER token verkennen!

BadgerDAO (BADGER) Prijsgeschiedenis Door de BADGER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BADGER prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BADGER Wil je weten waar je BADGER naartoe gaat? Onze BADGER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BADGER token!

