B3 Base (B3) Informatie B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design. B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design. Officiële website: https://b3.fun/ Whitepaper: https://docs.b3.fun/ Block explorer: https://basescan.org/token/0xB3B32F9f8827D4634fE7d973Fa1034Ec9fdDB3B3 Koop nu B3!

B3 Base (B3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor B3 Base (B3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 56.60M $ 56.60M $ 56.60M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 21.29B $ 21.29B $ 21.29B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 265.80M $ 265.80M $ 265.80M Hoogste ooit: $ 0.019926 $ 0.019926 $ 0.019926 Laagste ooit: $ 0.00240858399752729 $ 0.00240858399752729 $ 0.00240858399752729 Huidige prijs: $ 0.002658 $ 0.002658 $ 0.002658 Meer informatie over B3 Base (B3) prijs

B3 Base (B3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van B3 Base (B3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal B3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel B3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van B3 begrijpt, kun je de live prijs van B3 token verkennen!

B3 Base (B3) Prijsgeschiedenis Door de B3 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de B3 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van B3 Wil je weten waar je B3 naartoe gaat? Onze B3 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van B3 token!

