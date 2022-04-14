Avalon (AVL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Avalon (AVL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Avalon (AVL) Informatie Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets. Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets. Officiële website: https://www.avalonfinance.xyz/ Whitepaper: https://docs.avalonfinance.xyz/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x5c8D0C48810FD37A0A824D074ee290E64f7A8Fa2 Koop nu AVL!

Avalon (AVL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Avalon (AVL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.40M $ 24.40M $ 24.40M Totale voorraad: $ 162.25M $ 162.25M $ 162.25M Circulerende voorraad: $ 161.68M $ 161.68M $ 161.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 150.90M $ 150.90M $ 150.90M Hoogste ooit: $ 2.0011 $ 2.0011 $ 2.0011 Laagste ooit: $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 Huidige prijs: $ 0.1509 $ 0.1509 $ 0.1509 Meer informatie over Avalon (AVL) prijs

Avalon (AVL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Avalon (AVL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVL begrijpt, kun je de live prijs van AVL token verkennen!

Avalon (AVL) Prijsgeschiedenis Door de AVL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AVL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AVL Wil je weten waar je AVL naartoe gaat? Onze AVL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AVL token!

