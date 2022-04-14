AVAIL (AVAIL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AVAIL (AVAIL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AVAIL (AVAIL) Informatie Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3. Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3. Officiële website: https://www.availproject.org/ Whitepaper: https://www.availproject.org/whitepaper Block explorer: https://avail.subscan.io/ Koop nu AVAIL!

AVAIL (AVAIL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AVAIL (AVAIL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.13M $ 47.13M $ 47.13M Totale voorraad: $ 10.61B $ 10.61B $ 10.61B Circulerende voorraad: $ 3.49B $ 3.49B $ 3.49B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 143.29M $ 143.29M $ 143.29M Hoogste ooit: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Laagste ooit: $ 0.011591277901473221 $ 0.011591277901473221 $ 0.011591277901473221 Huidige prijs: $ 0.0135 $ 0.0135 $ 0.0135 Meer informatie over AVAIL (AVAIL) prijs

AVAIL (AVAIL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AVAIL (AVAIL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVAIL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVAIL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVAIL begrijpt, kun je de live prijs van AVAIL token verkennen!

Hoe koop je AVAIL? Wil je AVAIL (AVAIL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AVAIL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AVAIL koopt op MEXC!

AVAIL (AVAIL) Prijsgeschiedenis Door de AVAIL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AVAIL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AVAIL Wil je weten waar je AVAIL naartoe gaat? Onze AVAIL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AVAIL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!