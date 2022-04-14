AVA (AVA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AVA (AVA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AVA (AVA) Informatie AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core. AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core. Officiële website: https://www.avafoundation.org Whitepaper: https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/ Block explorer: https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM Koop nu AVA!

AVA (AVA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AVA (AVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.32M $ 36.32M $ 36.32M Totale voorraad: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M Circulerende voorraad: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.92M $ 51.92M $ 51.92M Hoogste ooit: $ 6.464807 $ 6.464807 $ 6.464807 Laagste ooit: $ 0.0439477 $ 0.0439477 $ 0.0439477 Huidige prijs: $ 0.5192 $ 0.5192 $ 0.5192 Meer informatie over AVA (AVA) prijs

AVA (AVA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AVA (AVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVA begrijpt, kun je de live prijs van AVA token verkennen!

AVA (AVA) Prijsgeschiedenis Door de AVA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AVA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AVA Wil je weten waar je AVA naartoe gaat? Onze AVA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AVA token!

