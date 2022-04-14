Artyfact (ARTY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Artyfact (ARTY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Artyfact (ARTY) Informatie Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities. Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities. Officiële website: https://artyfact.game/ Whitepaper: https://artyfact.game/Whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x617Cab4aAae1f8dfb3eE138698330776a1e1b324 Koop nu ARTY!

Artyfact (ARTY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Artyfact (ARTY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Totale voorraad: $ 24.86M $ 24.86M $ 24.86M Circulerende voorraad: $ 19.48M $ 19.48M $ 19.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Hoogste ooit: $ 3.5999 $ 3.5999 $ 3.5999 Laagste ooit: $ 0.12062367419152462 $ 0.12062367419152462 $ 0.12062367419152462 Huidige prijs: $ 0.1639 $ 0.1639 $ 0.1639 Meer informatie over Artyfact (ARTY) prijs

Artyfact (ARTY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Artyfact (ARTY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARTY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARTY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARTY begrijpt, kun je de live prijs van ARTY token verkennen!

Hoe koop je ARTY? Wil je Artyfact (ARTY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ARTY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ARTY koopt op MEXC!

Artyfact (ARTY) Prijsgeschiedenis Door de ARTY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ARTY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ARTY Wil je weten waar je ARTY naartoe gaat? Onze ARTY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ARTY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!