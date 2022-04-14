Apu Apustaja (APU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Apu Apustaja (APU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Apu Apustaja (APU) Informatie APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon. APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon. Officiële website: https://apu.io/ Whitepaper: https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/26s3UGB9hund1qspApy1zYgCritxAooGg7o63BMn89Yq Koop nu APU!

Apu Apustaja (APU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Apu Apustaja (APU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.84M $ 49.84M $ 49.84M Totale voorraad: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B Circulerende voorraad: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 62.05M $ 62.05M $ 62.05M Hoogste ooit: $ 0.00148 $ 0.00148 $ 0.00148 Laagste ooit: $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 Huidige prijs: $ 0.0001475 $ 0.0001475 $ 0.0001475 Meer informatie over Apu Apustaja (APU) prijs

Apu Apustaja (APU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Apu Apustaja (APU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal APU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel APU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van APU begrijpt, kun je de live prijs van APU token verkennen!

Apu Apustaja (APU) Prijsgeschiedenis Door de APU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de APU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van APU Wil je weten waar je APU naartoe gaat? Onze APU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van APU token!

