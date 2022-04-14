API3 (API3) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in API3 (API3), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

API3 (API3) Informatie Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds. Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds. Officiële website: https://api3.org/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a Koop nu API3!

API3 (API3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor API3 (API3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 70.34M $ 70.34M $ 70.34M Totale voorraad: $ 152.10M $ 152.10M $ 152.10M Circulerende voorraad: $ 86.42M $ 86.42M $ 86.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 123.79M $ 123.79M $ 123.79M Hoogste ooit: $ 10.424 $ 10.424 $ 10.424 Laagste ooit: $ 0.49636310987915105 $ 0.49636310987915105 $ 0.49636310987915105 Huidige prijs: $ 0.8139 $ 0.8139 $ 0.8139 Meer informatie over API3 (API3) prijs

API3 (API3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van API3 (API3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal API3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel API3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van API3 begrijpt, kun je de live prijs van API3 token verkennen!

Hoe koop je API3? Wil je API3 (API3) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om API3 te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je API3 koopt op MEXC!

API3 (API3) Prijsgeschiedenis Door de API3 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de API3 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van API3 Wil je weten waar je API3 naartoe gaat? Onze API3 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van API3 token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!