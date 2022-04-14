APE and PEPE (APEPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in APE and PEPE (APEPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

APE and PEPE (APEPE) Informatie A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting. A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting. Officiële website: https://apepe.lol/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a Koop nu APEPE!

APE and PEPE (APEPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor APE and PEPE (APEPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.59M $ 35.59M $ 35.59M Totale voorraad: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T Circulerende voorraad: $ 38.72T $ 38.72T $ 38.72T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 192.99M $ 192.99M $ 192.99M Hoogste ooit: $ 0.00001 $ 0.00001 $ 0.00001 Laagste ooit: $ 0.000000630152321878 $ 0.000000630152321878 $ 0.000000630152321878 Huidige prijs: $ 0.000000919 $ 0.000000919 $ 0.000000919 Meer informatie over APE and PEPE (APEPE) prijs

APE and PEPE (APEPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van APE and PEPE (APEPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal APEPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel APEPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van APEPE begrijpt, kun je de live prijs van APEPE token verkennen!

APE and PEPE (APEPE) Prijsgeschiedenis Door de APEPE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de APEPE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van APEPE Wil je weten waar je APEPE naartoe gaat? Onze APEPE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van APEPE token!

