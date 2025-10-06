BeursDEX+
De live Ani Grok Companion prijs vandaag is 0.000916 USD. Volg realtime ANI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ANI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Ani Grok Companion koers(ANI)

1 ANI naar USD live prijs:

$0.000916
$0.000916
-10.28%1D
USD
Ani Grok Companion (ANI) live prijsgrafiek
Ani Grok Companion (ANI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00088
$ 0.00088
24u laag
$ 0.00104
$ 0.00104
24u hoog

$ 0.00088
$ 0.00088

$ 0.00104
$ 0.00104

-0.87%

-10.28%

-40.56%

-40.56%

Ani Grok Companion (ANI) real-time prijs is $ 0.000916. De afgelopen 24 uur werd er ANI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00088 en een hoogtepunt van $ 0.00104, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ANI hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ANI met -0.87% veranderd in het afgelopen uur, -10.28% in de afgelopen 24 uur en -40.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ani Grok Companion (ANI) Marktinformatie

$ 66.25K
$ 66.25K

$ 0.00
$ 0.00

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Ani Grok Companion is --, met een handelsvolume van $ 66.25K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ANI is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

Ani Grok Companion (ANI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Ani Grok Companion prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00010495-10.28%
30 dagen$ -0.002487-73.09%
60 dagen$ -0.005033-84.61%
90 dagen$ -0.026764-96.70%
Ani Grok Companion prijswijziging vandaag

ANI registreerde vandaag een verandering van $ -0.00010495 (-10.28%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Ani Grok Companion 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.002487 (-73.09%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Ani Grok Companion 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ANI zien we een verandering van $ -0.005033 (-84.61%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Ani Grok Companion 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.026764 (-96.70%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Ani Grok Companion (ANI) bekijken?

Bekijk nu de Ani Grok Companionprijsgeschiedenispagina.

Wat is Ani Grok Companion (ANI)?

Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI." It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.

Ani Grok Companion is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAni Grok Companion investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ANI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Ani Grok Companion lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Ani Grok Companion aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Ani Grok Companion Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ani Grok Companion (ANI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ani Grok Companion (ANI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ani Grok Companion te bekijken.

Bekijk nu de Ani Grok Companion prijsvoorspelling !

Ani Grok Companion (ANI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ani Grok Companion (ANI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ANI token !

Hoe koop je Ani Grok Companion (ANI)?

Op zoek naar Hoe koop je Ani Grok Companion? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Ani Grok Companion gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ANI naar lokale valuta's

1 Ani Grok Companion(ANI) naar VND
24.10454
1 Ani Grok Companion(ANI) naar AUD
A$0.00141064
1 Ani Grok Companion(ANI) naar GBP
0.00069616
1 Ani Grok Companion(ANI) naar EUR
0.00079692
1 Ani Grok Companion(ANI) naar USD
$0.000916
1 Ani Grok Companion(ANI) naar MYR
RM0.00383804
1 Ani Grok Companion(ANI) naar TRY
0.0385636
1 Ani Grok Companion(ANI) naar JPY
¥0.140148
1 Ani Grok Companion(ANI) naar ARS
ARS$1.33527152
1 Ani Grok Companion(ANI) naar RUB
0.074425
1 Ani Grok Companion(ANI) naar INR
0.08118508
1 Ani Grok Companion(ANI) naar IDR
Rp15.26666056
1 Ani Grok Companion(ANI) naar PHP
0.05392492
1 Ani Grok Companion(ANI) naar EGP
￡E.0.0434184
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BRL
R$0.0049464
1 Ani Grok Companion(ANI) naar CAD
C$0.00129156
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BDT
0.1116604
1 Ani Grok Companion(ANI) naar NGN
1.321788
1 Ani Grok Companion(ANI) naar COP
$3.536676
1 Ani Grok Companion(ANI) naar ZAR
R.0.01601168
1 Ani Grok Companion(ANI) naar UAH
0.03854528
1 Ani Grok Companion(ANI) naar TZS
T.Sh.2.250612
1 Ani Grok Companion(ANI) naar VES
Bs0.204268
1 Ani Grok Companion(ANI) naar CLP
$0.866536
1 Ani Grok Companion(ANI) naar PKR
Rs0.25897152
1 Ani Grok Companion(ANI) naar KZT
0.4800756
1 Ani Grok Companion(ANI) naar THB
฿0.02978832
1 Ani Grok Companion(ANI) naar TWD
NT$0.02831356
1 Ani Grok Companion(ANI) naar AED
د.إ0.00336172
1 Ani Grok Companion(ANI) naar CHF
Fr0.00074196
1 Ani Grok Companion(ANI) naar HKD
HK$0.00711732
1 Ani Grok Companion(ANI) naar AMD
֏0.3504158
1 Ani Grok Companion(ANI) naar MAD
.د.م0.00852796
1 Ani Grok Companion(ANI) naar MXN
$0.01710172
1 Ani Grok Companion(ANI) naar SAR
ريال0.003435
1 Ani Grok Companion(ANI) naar ETB
Br0.1401022
1 Ani Grok Companion(ANI) naar KES
KSh0.11833804
1 Ani Grok Companion(ANI) naar JOD
د.أ0.000649444
1 Ani Grok Companion(ANI) naar PLN
0.0033892
1 Ani Grok Companion(ANI) naar RON
лв0.00404872
1 Ani Grok Companion(ANI) naar SEK
kr0.00877528
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BGN
лв0.0015572
1 Ani Grok Companion(ANI) naar HUF
Ft0.30914084
1 Ani Grok Companion(ANI) naar CZK
0.0194192
1 Ani Grok Companion(ANI) naar KWD
د.ك0.000281212
1 Ani Grok Companion(ANI) naar ILS
0.00299532
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BOB
Bs0.00632956
1 Ani Grok Companion(ANI) naar AZN
0.0015572
1 Ani Grok Companion(ANI) naar TJS
SM0.00844552
1 Ani Grok Companion(ANI) naar GEL
0.00249152
1 Ani Grok Companion(ANI) naar AOA
Kz0.8357584
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BHD
.د.ب0.000344416
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BMD
$0.000916
1 Ani Grok Companion(ANI) naar DKK
kr0.005954
1 Ani Grok Companion(ANI) naar HNL
L0.02412744
1 Ani Grok Companion(ANI) naar MUR
0.04215432
1 Ani Grok Companion(ANI) naar NAD
$0.01592924
1 Ani Grok Companion(ANI) naar NOK
kr0.00935236
1 Ani Grok Companion(ANI) naar NZD
$0.00162132
1 Ani Grok Companion(ANI) naar PAB
B/.0.000916
1 Ani Grok Companion(ANI) naar PGK
K0.003893
1 Ani Grok Companion(ANI) naar QAR
ر.ق0.00333424
1 Ani Grok Companion(ANI) naar RSD
дин.0.09349612
1 Ani Grok Companion(ANI) naar UZS
soʻm10.90476016
1 Ani Grok Companion(ANI) naar ALL
L0.07704476
1 Ani Grok Companion(ANI) naar ANG
ƒ0.00163964
1 Ani Grok Companion(ANI) naar AWG
ƒ0.00163964
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BBD
$0.001832
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BAM
KM0.0015572
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BIF
Fr2.701284
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BND
$0.0011908
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BSD
$0.000916
1 Ani Grok Companion(ANI) naar JMD
$0.14704548
1 Ani Grok Companion(ANI) naar KHR
3.67871096
1 Ani Grok Companion(ANI) naar KMF
Fr0.390216
1 Ani Grok Companion(ANI) naar LAK
19.91304308
1 Ani Grok Companion(ANI) naar LKR
රු0.27917848
1 Ani Grok Companion(ANI) naar MDL
L0.01569108
1 Ani Grok Companion(ANI) naar MGA
Ar4.126122
1 Ani Grok Companion(ANI) naar MOP
P0.007328
1 Ani Grok Companion(ANI) naar MVR
0.0141064
1 Ani Grok Companion(ANI) naar MWK
MK1.59027676
1 Ani Grok Companion(ANI) naar MZN
MT0.0585782
1 Ani Grok Companion(ANI) naar NPR
रु0.12994376
1 Ani Grok Companion(ANI) naar PYG
6.496272
1 Ani Grok Companion(ANI) naar RWF
Fr1.329116
1 Ani Grok Companion(ANI) naar SBD
$0.00753868
1 Ani Grok Companion(ANI) naar SCR
0.0123202
1 Ani Grok Companion(ANI) naar SRD
$0.035266
1 Ani Grok Companion(ANI) naar SVC
$0.008015
1 Ani Grok Companion(ANI) naar SZL
L0.0159384
1 Ani Grok Companion(ANI) naar TMT
m0.00321516
1 Ani Grok Companion(ANI) naar TND
د.ت0.002691208
1 Ani Grok Companion(ANI) naar TTD
$0.00621048
1 Ani Grok Companion(ANI) naar UGX
Sh3.191344
1 Ani Grok Companion(ANI) naar XAF
Fr0.523036
1 Ani Grok Companion(ANI) naar XCD
$0.0024732
1 Ani Grok Companion(ANI) naar XOF
Fr0.523036
1 Ani Grok Companion(ANI) naar XPF
Fr0.094348
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BWP
P0.012366
1 Ani Grok Companion(ANI) naar BZD
$0.00184116
1 Ani Grok Companion(ANI) naar CVE
$0.08805508
1 Ani Grok Companion(ANI) naar DJF
Fr0.162132
1 Ani Grok Companion(ANI) naar DOP
$0.05886216
1 Ani Grok Companion(ANI) naar DZD
د.ج0.1198586
1 Ani Grok Companion(ANI) naar FJD
$0.00208848
1 Ani Grok Companion(ANI) naar GNF
Fr7.96462
1 Ani Grok Companion(ANI) naar GTQ
Q0.00701656
1 Ani Grok Companion(ANI) naar GYD
$0.1916272
1 Ani Grok Companion(ANI) naar ISK
kr0.116332

Ani Grok Companion bron

Voor een beter begrip van Ani Grok Companion kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ani Grok Companion

Hoeveel is Ani Grok Companion (ANI) vandaag waard?
De live ANI prijs in USD is 0.000916 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ANI naar USD prijs?
De huidige prijs van ANI naar USD is $ 0.000916. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ani Grok Companion?
De marktkapitalisatie van ANI is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ANI?
De circulerende voorraad van ANI is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ANI?
ANI bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ANI?
ANI zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van ANI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ANI is $ 66.25K USD.
Zal ANI dit jaar hoger gaan?
ANI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ANI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

1 ANI = 0.000916 USD

