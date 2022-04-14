ALEX (ALEX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ALEX (ALEX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ALEX (ALEX) Informatie At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life. Officiële website: https://alexgo.io Whitepaper: https://medium.com/alexgobtc/whitepaper/home

ALEX (ALEX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ALEX (ALEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: -- -- -- Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: -- -- -- Meer informatie over ALEX (ALEX) prijs

ALEX (ALEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ALEX (ALEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALEX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALEX begrijpt, kun je de live prijs van ALEX token verkennen!

