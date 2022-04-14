ArchLoot (AL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ArchLoot (AL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ArchLoot (AL) Informatie ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure. ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure. Officiële website: https://ArchLoot.com Whitepaper: https://doc.archloot.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x046BAd07658f3B6cAd9A396CFcbC1243AF452ec1 Koop nu AL!

ArchLoot (AL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ArchLoot (AL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 52.09M Totale voorraad: $ 992.46M Circulerende voorraad: $ 806.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 64.11M Hoogste ooit: $ 1.3 Laagste ooit: $ 0.0606739870993096 Huidige prijs: $ 0.0646

ArchLoot (AL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ArchLoot (AL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AL begrijpt, kun je de live prijs van AL token verkennen!

ArchLoot (AL) Prijsgeschiedenis Door de AL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AL prijsgeschiedenis!

