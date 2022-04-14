Access Protocol (ACS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Access Protocol (ACS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Access Protocol (ACS) Informatie Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters. Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters. Officiële website: https://www.accessprotocol.co/ Whitepaper: https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y Koop nu ACS!

Access Protocol (ACS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Access Protocol (ACS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.96M $ 36.96M $ 36.96M Totale voorraad: $ 89.29B $ 89.29B $ 89.29B Circulerende voorraad: $ 43.42B $ 43.42B $ 43.42B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 76.01M $ 76.01M $ 76.01M Hoogste ooit: $ 0.026999 $ 0.026999 $ 0.026999 Laagste ooit: $ 0.000826290371467597 $ 0.000826290371467597 $ 0.000826290371467597 Huidige prijs: $ 0.0008513 $ 0.0008513 $ 0.0008513 Meer informatie over Access Protocol (ACS) prijs

Access Protocol (ACS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Access Protocol (ACS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ACS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ACS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ACS begrijpt, kun je de live prijs van ACS token verkennen!

