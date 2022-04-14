Acquire.Fi (ACQ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Acquire.Fi (ACQ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Acquire.Fi (ACQ) Informatie The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace. Officiële website: https://acquire.fi/ Whitepaper: https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581

Acquire.Fi (ACQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Acquire.Fi (ACQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Marktkapitalisatie: $ 382.44K Totale voorraad: $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 150.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 762.00K Hoogste ooit: $ 0.064729 Laagste ooit: $ 0.002401325499129434 Huidige prijs: $ 0.00254

Acquire.Fi (ACQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Acquire.Fi (ACQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ACQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ACQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ACQ begrijpt, kun je de live prijs van ACQ token verkennen!

Hoe koop je ACQ? Wil je Acquire.Fi (ACQ) toevoegen aan je portfolio?

Acquire.Fi (ACQ) Prijsgeschiedenis Door de ACQ prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ACQ prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ACQ Wil je weten waar je ACQ naartoe gaat? Onze ACQ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ACQ token!

