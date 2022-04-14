AC Milan Fan Token (ACM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AC Milan Fan Token (ACM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AC Milan Fan Token (ACM) Informatie $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. Officiële website: https://www.socios.com/ Block explorer: https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688 Koop nu ACM!

AC Milan Fan Token (ACM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AC Milan Fan Token (ACM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.41M $ 8.41M $ 8.41M Totale voorraad: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Circulerende voorraad: $ 10.04M $ 10.04M $ 10.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.69M $ 16.69M $ 16.69M Hoogste ooit: $ 5.529 $ 5.529 $ 5.529 Laagste ooit: $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 Huidige prijs: $ 0.8379 $ 0.8379 $ 0.8379 Meer informatie over AC Milan Fan Token (ACM) prijs

AC Milan Fan Token (ACM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AC Milan Fan Token (ACM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ACM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ACM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ACM begrijpt, kun je de live prijs van ACM token verkennen!

