Alchemy (ACH) Informatie Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. Officiële website: https://alchemypay.org/ Whitepaper: https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d Koop nu ACH!

Alchemy (ACH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Alchemy (ACH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 173.54M $ 173.54M $ 173.54M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 9.52B $ 9.52B $ 9.52B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 182.20M $ 182.20M $ 182.20M Hoogste ooit: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Laagste ooit: $ 0.00133775 $ 0.00133775 $ 0.00133775 Huidige prijs: $ 0.01822 $ 0.01822 $ 0.01822 Meer informatie over Alchemy (ACH) prijs

Alchemy (ACH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Alchemy (ACH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ACH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ACH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ACH begrijpt, kun je de live prijs van ACH token verkennen!

