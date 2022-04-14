Fusionist (ACE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fusionist (ACE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fusionist (ACE) Informatie ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game. ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game. Officiële website: https://ace.fusionist.io/ Whitepaper: https://www.fusionist.io/doc/Fusionist_Endurance_WhitePaper_Ver1.0_Publish.pdf Block explorer: https://explorer-endurance.fusionist.io/accounts Koop nu ACE!

Fusionist (ACE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fusionist (ACE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.75M $ 36.75M $ 36.75M Totale voorraad: $ 146.31M $ 146.31M $ 146.31M Circulerende voorraad: $ 74.94M $ 74.94M $ 74.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 72.09M $ 72.09M $ 72.09M Hoogste ooit: $ 20 $ 20 $ 20 Laagste ooit: $ 0.4264239671179304 $ 0.4264239671179304 $ 0.4264239671179304 Huidige prijs: $ 0.4904 $ 0.4904 $ 0.4904 Meer informatie over Fusionist (ACE) prijs

Fusionist (ACE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fusionist (ACE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ACE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ACE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ACE begrijpt, kun je de live prijs van ACE token verkennen!

Hoe koop je ACE? Wil je Fusionist (ACE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ACE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ACE koopt op MEXC!

Fusionist (ACE) Prijsgeschiedenis Door de ACE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ACE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ACE Wil je weten waar je ACE naartoe gaat? Onze ACE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ACE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!