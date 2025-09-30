Buy CryptoMarketsSpotFuturesMUEarnEvent Center
More
RealStocks Now Live
Sign Up
The post Previsioni Ethereum: ETH Potrebbe Arrivare a 21.000 Dollari? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Previsioni Ethereum: ETH Potrebbe Arrivare a 21.000 Dollari? | Bitcoinist.com Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Esperto di criptovalute e finanza, noto per la sua capacità di analizzare i mercati digitali con precisione e chiarezza. Con un background in economia e appassionato di tecnologia blockchain, ha scritto per numerose testate specializzate, fornendo approfondimenti su investimenti, strategie di trading e regolamentazioni del settore. Apprezzato per il suo stile diretto e informato, Orfeo Barone è una voce autorevole nel panorama della finanza digitale. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/previsioni-ethereum-eth-potrebbe-arrivare-a-21-000-dollari/The post Previsioni Ethereum: ETH Potrebbe Arrivare a 21.000 Dollari? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Previsioni Ethereum: ETH Potrebbe Arrivare a 21.000 Dollari? | Bitcoinist.com Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Esperto di criptovalute e finanza, noto per la sua capacità di analizzare i mercati digitali con precisione e chiarezza. Con un background in economia e appassionato di tecnologia blockchain, ha scritto per numerose testate specializzate, fornendo approfondimenti su investimenti, strategie di trading e regolamentazioni del settore. Apprezzato per il suo stile diretto e informato, Orfeo Barone è una voce autorevole nel panorama della finanza digitale. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/previsioni-ethereum-eth-potrebbe-arrivare-a-21-000-dollari/

Previsioni Ethereum: ETH Potrebbe Arrivare a 21.000 Dollari?

Author: BitcoinEthereumNews
Source: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 00:56
1 min read
Ethereum
ETH$1,875.67-5.08%
Sign
SIGN$0.01075-2.80%
Lagrange
LA$0.09497-9.24%
Cookie DAO
COOKIE$0.01214-5.67%
For feedback or concerns regarding this content, please contact us at crypto.news@mexc.com



















































Esperto di criptovalute e finanza, noto per la sua capacità di analizzare i mercati digitali con precisione e chiarezza. Con un background in economia e appassionato di tecnologia blockchain, ha scritto per numerose testate specializzate, fornendo approfondimenti su investimenti, strategie di trading e regolamentazioni del settore. Apprezzato per il suo stile diretto e informato, Orfeo Barone è una voce autorevole nel panorama della finanza digitale.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree


Source: https://bitcoinist.com/previsioni-ethereum-eth-potrebbe-arrivare-a-21-000-dollari/

Market Opportunity
Ethereum Logo
Ethereum Price(ETH)
$1,875.02
$1,875.02$1,875.02
-2.08%
USD
Ethereum (ETH) Live Price Chart

SPACEX(PRE) Launchpad

SPACEX(PRE) LaunchpadSPACEX(PRE) Launchpad

Register for a chance to win a free lucky draw

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact crypto.news@mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.

You May Also Like

Metaplanet Stock Passes MARA to Become Third-Largest BTC Holder — Stock Slips Anyway

Metaplanet Stock Passes MARA to Become Third-Largest BTC Holder — Stock Slips Anyway

TLDR Metaplanet bought 5,075 BTC in Q1 2026 for ~$398 million at an average price of ~$78,000–$79,898 per coin. Total holdings now stand at 40,177 BTC, valued at
Share
Coincentral2026/04/02 18:44
CME Group to Launch Solana and XRP Futures Options

CME Group to Launch Solana and XRP Futures Options

The post CME Group to Launch Solana and XRP Futures Options appeared on BitcoinEthereumNews.com. An announcement was made by CME Group, the largest derivatives exchanger worldwide, revealed that it would introduce options for Solana and XRP futures. It is the latest addition to CME crypto derivatives as institutions and retail investors increase their demand for Solana and XRP. CME Expands Crypto Offerings With Solana and XRP Options Launch According to a press release, the launch is scheduled for October 13, 2025, pending regulatory approval. The new products will allow traders to access options on Solana, Micro Solana, XRP, and Micro XRP futures. Expiries will be offered on business days on a monthly, and quarterly basis to provide more flexibility to market players. CME Group said the contracts are designed to meet demand from institutions, hedge funds, and active retail traders. According to Giovanni Vicioso, the launch reflects high liquidity in Solana and XRP futures. Vicioso is the Global Head of Cryptocurrency Products for the CME Group. He noted that the new contracts will provide additional tools for risk management and exposure strategies. Recently, CME XRP futures registered record open interest amid ETF approval optimism, reinforcing confidence in contract demand. Cumberland, one of the leading liquidity providers, welcomed the development and said it highlights the shift beyond Bitcoin and Ethereum. FalconX, another trading firm, added that rising digital asset treasuries are increasing the need for hedging tools on alternative tokens like Solana and XRP. High Record Trading Volumes Demand Solana and XRP Futures Solana futures and XRP continue to gain popularity since their launch earlier this year. According to CME official records, many have bought and sold more than 540,000 Solana futures contracts since March. A value that amounts to over $22 billion dollars. Solana contracts hit a record 9,000 contracts in August, worth $437 million. Open interest also set a record at 12,500 contracts.…
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 01:39
Top Crypto to Watch Right Now? Experts Highlight This Altcoin Under $1

Top Crypto to Watch Right Now? Experts Highlight This Altcoin Under $1

The digital asset market is currently moving through a silent transition. While many traders are focused on the price swings of large coins, a specific group of
Share
Techbullion2026/04/02 20:11

Trending News

More

Microsoft (MSFT) Stock; Dips as New MAI AI Suite Signals Direct Push Against OpenAI

Bitcoin Below $70K: Why the Market Is Questioning Corporate Treasury Demand

Best Crypto to Buy Right Now Before the 2026 Bull Run: Why DOGEBALL Outperforms Legacy Coins Like BCH

Can You Buy 2026 World Cup Tickets with Bitcoin? Visa Payments and MEXC Card Explained

Borderless Capital’s $570K MNT Investment Becomes Portfolio Cornerstone

24/7 Live News

More

Hyperliquid:native flipping Solana could impact market dynamics significantly.

Author: Solid 堅固 ⬡17:07

RBI confirms gold reserves unchanged at 880.52 tonnes.

Author: Nehal17:05

US sanctions Iran's largest crypto exchange, Nobitex, impacting 11 million users.

Author: Nehal13:45

ZIG team praised for capabilities, outperforming many altcoins.

Author: Snulet 🎴13:13

HYPE surged over 100% against BTC in 21 days.

Author: Greeny11:59

Quick Reads

More

Broadcom (AVGO) Earnings Preview: Why Jensen Huang's Marvell Shoutout Changes the AI Chip Trade

SpaceX 5-for-1 Split: How Expat Investors Are Pre-Buying the IPO via Web3 Channels

HYPE Hits All-Time High as Institutional ETF Inflows Top $100M

Is BEEG About to Break Out? Key Signals Every Trader Is Watching in 2026

U.S. Seizes $1 Billion in Iranian Crypto — And Some May Land in Trump's Bitcoin Reserve

Crypto Prices

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$66,690.00
$66,690.00$66,690.00

-0.91%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$1,870.50
$1,870.50$1,870.50

-2.32%

Solana Logo

Solana

SOL

$74.78
$74.78$74.78

-2.10%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.00103
$1.00103$1.00103

-0.01%

XRP Logo

XRP

XRP

$1.2356
$1.2356$1.2356

+1.09%

RealStocks Now Live

RealStocks Now LiveRealStocks Now Live

Trade real U.S. stock via regulated brokerage