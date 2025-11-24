WPAY pris i dag

Sanntids WPAY (WPAY) pris i dag er $ 0.17893, med en 1.89% endring de siste 24 timene. Nåværende WPAY til USD konverteringssats er $ 0.17893 per WPAY.

WPAY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,128,715, med en sirkulerende forsyning på 11.92M WPAY. I løpet av de siste 24 timene WPAY har den blitt handlet mellom $ 0.175606(laveste) og $ 0.180839 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.262798, mens tidenes laveste notering var $ 0.04720244.

Kortsiktig har WPAY beveget seg +0.64% i løpet av den siste timen og +4.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WPAY (WPAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.79B$ 1.79B $ 1.79B Opplagsforsyning 11.92M 11.92M 11.92M Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WPAY er $ 2.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WPAY er 11.92M, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.79B.