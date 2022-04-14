Wheester (WHEEE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wheester (WHEEE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wheester (WHEEE) Informasjon $WHEEE is the culture token of Trippy Hamster, who embraces a chill, colorful, and carefree perspective on life. While everyone else is busy mapping plans, setting deadlines, and stressing about the journey, Trippy Hamster simply vibes—no rush, no set destination. He never chases paths; instead, paths naturally find him. Even as the world accelerates, he stays aligned with the universe’s pace. Trippyyyyyyyyyyyyy. Not-Try Hardy. Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1904360997571481730 Kjøp WHEEE nå!

Wheester (WHEEE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wheester (WHEEE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.38K $ 69.38K $ 69.38K Total forsyning: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Sirkulerende forsyning: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69.38K $ 69.38K $ 69.38K All-time high: $ 0.00002092 $ 0.00002092 $ 0.00002092 All-Time Low: $ 0.00000132 $ 0.00000132 $ 0.00000132 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Wheester (WHEEE) pris

Wheester (WHEEE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wheester (WHEEE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WHEEE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WHEEE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WHEEEs tokenomics, kan du utforske WHEEE tokenets livepris!

