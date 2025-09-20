Unity (UTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.999574 $ 0.999574 $ 0.999574 24 timer lav $ 0.999923 $ 0.999923 $ 0.999923 24 timer høy 24 timer lav $ 0.999574$ 0.999574 $ 0.999574 24 timer høy $ 0.999923$ 0.999923 $ 0.999923 All Time High $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Laveste pris $ 0.995814$ 0.995814 $ 0.995814 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) +0.00% Prisendring (7D) +0.00%

Unity (UTY) sanntidsprisen er $0.999861. I løpet av de siste 24 timene har UTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999574 og et toppnivå på $ 0.999923, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UTY er $ 1.005, mens den rekordlave prisen er $ 0.995814.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UTY endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og +0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unity (UTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.49M$ 37.49M $ 37.49M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.49M$ 37.49M $ 37.49M Opplagsforsyning 37.49M 37.49M 37.49M Total forsyning 37,489,280.4274 37,489,280.4274 37,489,280.4274

Nåværende markedsverdi på Unity er $ 37.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UTY er 37.49M, med en total tilgang på 37489280.4274. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.49M.