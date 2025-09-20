Dagens Unity livepris er 0.999861 USD. Spor prisoppdateringer for UTY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UTY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Unity livepris er 0.999861 USD. Spor prisoppdateringer for UTY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UTY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om UTY

UTY Prisinformasjon

UTY Offisiell nettside

UTY tokenomics

UTY Prisprognose

$0.999919
Unity (UTY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:43:51 (UTC+8)

Unity (UTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.999574
$ 0.999574
24 timer lav
$ 0.999923
$ 0.999923
24 timer høy

$ 0.999574
$ 0.999574

$ 0.999923
$ 0.999923

$ 1.005
$ 1.005

$ 0.995814
$ 0.995814

+0.02%

+0.00%

+0.00%

+0.00%

Unity (UTY) sanntidsprisen er $0.999861. I løpet av de siste 24 timene har UTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999574 og et toppnivå på $ 0.999923, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UTY er $ 1.005, mens den rekordlave prisen er $ 0.995814.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UTY endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og +0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unity (UTY) Markedsinformasjon

$ 37.49M
$ 37.49M

--
--

$ 37.49M
$ 37.49M

37.49M
37.49M

37,489,280.4274
37,489,280.4274

Nåværende markedsverdi på Unity er $ 37.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UTY er 37.49M, med en total tilgang på 37489280.4274. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.49M.

Unity (UTY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Unity til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Unity til USD ble $ +0.0000584918.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Unity til USD ble $ -0.0002566643.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Unity til USD ble $ +0.0003814123857288.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.00%
30 dager$ +0.0000584918+0.01%
60 dager$ -0.0002566643-0.02%
90 dager$ +0.0003814123857288+0.04%

Hva er Unity (UTY)

XSY.fi is a capital management platform that simplifies access to advanced DeFi strategies. Its flagship product, Unity (UTY), is a digital synthetic dollar launched on the Avalanche blockchain. UTY is engineered to unlock liquidity and capital efficiency within blockchain ecosystems by allowing users to maintain their existing AVAX exposure while accessing sustainable yield through delta-neutral and other trading strategies.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Unity (UTY) Ressurs

Offisiell nettside

Unity Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Unity (UTY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Unity (UTY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Unity.

Sjekk Unityprisprognosen nå!

UTY til lokale valutaer

Unity (UTY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Unity (UTY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UTY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Unity (UTY)

Hvor mye er Unity (UTY) verdt i dag?
Live UTY prisen i USD er 0.999861 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UTY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UTY til USD er $ 0.999861. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Unity?
Markedsverdien for UTY er $ 37.49M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UTY?
Den sirkulerende forsyningen av UTY er 37.49M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUTY ?
UTY oppnådde en ATH-pris på 1.005 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UTY?
UTY så en ATL-pris på 0.995814 USD.
Hva er handelsvolumet til UTY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UTY er -- USD.
Vil UTY gå høyere i år?
UTY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UTY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:43:51 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

