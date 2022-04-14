Tyler (TYLER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tyler (TYLER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tyler (TYLER) Informasjon This project was first launched as a community meme coin. The project has expanded into a utility now as well. The project has developed a bot that helps other coins get on trending on dextools and dexscreener with payment to the bot. It increases volume. The fees raised by the bot are used to buy more $tyler then burn the supply. The project is aiming to make this bot used by all new and existing Base projects. Offisiell nettside: https://www.basedtyler.com/ Teknisk dokument: https://www.basedtyler.com/_files/ugd/b3af8a_1b374eee9390474f89184168eb0e4f56.pdf Kjøp TYLER nå!

Tyler (TYLER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tyler (TYLER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.44K $ 20.44K $ 20.44K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.44K $ 20.44K $ 20.44K All-time high: $ 0.00368524 $ 0.00368524 $ 0.00368524 All-Time Low: $ 0.00000968 $ 0.00000968 $ 0.00000968 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Tyler (TYLER) pris

Tyler (TYLER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tyler (TYLER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TYLER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TYLER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TYLERs tokenomics, kan du utforske TYLER tokenets livepris!

TYLER prisforutsigelse Vil du vite hvor TYLER kan være på vei? Vår TYLER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TYLER tokenets prisforutsigelse nå!

