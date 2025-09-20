TempleDAO (TEMPLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 3.68 24 timer høy $ 3.79 All Time High $ 3.94 Laveste pris $ 0.186329 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.28% Prisendring (7D) +1.75%

TempleDAO (TEMPLE) sanntidsprisen er $3.77. I løpet av de siste 24 timene har TEMPLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.68 og et toppnivå på $ 3.79, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TEMPLE er $ 3.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.186329.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TEMPLE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.28% over 24 timer og +1.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TempleDAO (TEMPLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 89.12M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 89.30M Opplagsforsyning 23.72M Total forsyning 23,769,704.54225455

Nåværende markedsverdi på TempleDAO er $ 89.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TEMPLE er 23.72M, med en total tilgang på 23769704.54225455. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.30M.