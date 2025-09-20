Dagens SZAR livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SZAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SZAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SZAR livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SZAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SZAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SZAR Logo

SZAR Pris (SZAR)

Ikke oppført

1 SZAR til USD livepris:

--
----
+0.60%1D
mexc
USD
SZAR (SZAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:41:48 (UTC+8)

SZAR (SZAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.01%

+0.66%

-1.95%

-1.95%

SZAR (SZAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SZAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SZAR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SZAR endret seg med +2.01% i løpet av den siste timen, +0.66% over 24 timer og -1.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SZAR (SZAR) Markedsinformasjon

$ 13.38K
$ 13.38K$ 13.38K

--
----

$ 13.38K
$ 13.38K$ 13.38K

88.00B
88.00B 88.00B

88,000,000,000.0
88,000,000,000.0 88,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SZAR er $ 13.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SZAR er 88.00B, med en total tilgang på 88000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.38K.

SZAR (SZAR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SZAR til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SZAR til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SZAR til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SZAR til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.66%
30 dager$ 0-40.83%
60 dager$ 0-37.95%
90 dager$ 0--

Hva er SZAR (SZAR)

SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community.

SZAR (SZAR) Ressurs

SZAR Prisforutsigelse (USD)

SZAR til lokale valutaer

SZAR (SZAR) tokenomics

Folk spør også: Andre spørsmål om SZAR (SZAR)

Hvor mye er SZAR (SZAR) verdt i dag?
Live SZAR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SZAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SZAR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SZAR?
Markedsverdien for SZAR er $ 13.38K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SZAR?
Den sirkulerende forsyningen av SZAR er 88.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSZAR ?
SZAR oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SZAR?
SZAR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SZAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SZAR er -- USD.
Vil SZAR gå høyere i år?
SZAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SZAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:41:48 (UTC+8)

