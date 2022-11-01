Switch Token (SWITCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Switch Token (SWITCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Switch Token (SWITCH) Informasjon Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged. Offisiell nettside: https://switchrewardcard.com/ Teknisk dokument: https://switchrewardcard.com/wp-content/uploads/2022/11/litepaper-V1.1.pdf Kjøp SWITCH nå!

Switch Token (SWITCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Switch Token (SWITCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.19M $ 9.19M $ 9.19M Total forsyning: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Sirkulerende forsyning: $ 45.51B $ 45.51B $ 45.51B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M All-time high: $ 0.00848273 $ 0.00848273 $ 0.00848273 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00020182 $ 0.00020182 $ 0.00020182 Lær mer om Switch Token (SWITCH) pris

Switch Token (SWITCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Switch Token (SWITCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWITCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWITCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWITCHs tokenomics, kan du utforske SWITCH tokenets livepris!

