Switch Token (SWITCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00009725 $ 0.00009725 $ 0.00009725 24 timer lav $ 0.00023873 $ 0.00023873 $ 0.00023873 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00009725$ 0.00009725 $ 0.00009725 24 timer høy $ 0.00023873$ 0.00023873 $ 0.00023873 All Time High $ 0.00848273$ 0.00848273 $ 0.00848273 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.68% Prisendring (1D) +71.07% Prisendring (7D) -1.57% Prisendring (7D) -1.57%

Switch Token (SWITCH) sanntidsprisen er $0.00021892. I løpet av de siste 24 timene har SWITCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009725 og et toppnivå på $ 0.00023873, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWITCH er $ 0.00848273, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWITCH endret seg med +1.68% i løpet av den siste timen, +71.07% over 24 timer og -1.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Switch Token (SWITCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.65M$ 10.65M $ 10.65M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M Opplagsforsyning 45.49B 45.49B 45.49B Total forsyning 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Switch Token er $ 10.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWITCH er 45.49B, med en total tilgang på 50000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.71M.