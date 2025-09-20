suwi (SUWI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.03992344 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.57% Prisendring (1D) -5.28% Prisendring (7D) +1.92%

suwi (SUWI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUWI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUWI er $ 0.03992344, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUWI endret seg med +0.57% i løpet av den siste timen, -5.28% over 24 timer og +1.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

suwi (SUWI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 333.68K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 333.68K Opplagsforsyning 999.88M Total forsyning 999,881,568.251905

Nåværende markedsverdi på suwi er $ 333.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUWI er 999.88M, med en total tilgang på 999881568.251905. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 333.68K.