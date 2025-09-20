Dagens suwi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SUWI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUWI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens suwi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SUWI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUWI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 SUWI til USD livepris:

$0.00033539
-5.20%1D
suwi (SUWI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:36:14 (UTC+8)

suwi (SUWI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.03992344
$ 0
+0.57%

-5.28%

+1.92%

+1.92%

suwi (SUWI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUWI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUWI er $ 0.03992344, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUWI endret seg med +0.57% i løpet av den siste timen, -5.28% over 24 timer og +1.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

suwi (SUWI) Markedsinformasjon

$ 333.68K
--
$ 333.68K
999.88M
999,881,568.251905
Nåværende markedsverdi på suwi er $ 333.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUWI er 999.88M, med en total tilgang på 999881568.251905. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 333.68K.

suwi (SUWI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på suwi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på suwi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på suwi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på suwi til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.28%
30 dager$ 0+62.09%
60 dager$ 0+38.91%
90 dager$ 0--

Hva er suwi (SUWI)

ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day! WHAT IS $SUWI ABOUT? ART & GOOD VIBES Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA! NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI. We got really STRONG FOUNDATION! Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook. Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it. You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

suwi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil suwi (SUWI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine suwi (SUWI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for suwi.

Sjekk suwiprisprognosen nå!

suwi (SUWI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak suwi (SUWI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUWI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om suwi (SUWI)

Hvor mye er suwi (SUWI) verdt i dag?
Live SUWI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUWI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUWI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for suwi?
Markedsverdien for SUWI er $ 333.68K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUWI?
Den sirkulerende forsyningen av SUWI er 999.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUWI ?
SUWI oppnådde en ATH-pris på 0.03992344 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUWI?
SUWI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SUWI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUWI er -- USD.
Vil SUWI gå høyere i år?
SUWI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUWI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:36:14 (UTC+8)

