Superseed pris i dag

Sanntids Superseed (SUPR) pris i dag er $ 0.00043501, med en 10.63% endring de siste 24 timene. Nåværende SUPR til USD konverteringssats er $ 0.00043501 per SUPR.

Superseed rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 653,600, med en sirkulerende forsyning på 1.50B SUPR. I løpet av de siste 24 timene SUPR har den blitt handlet mellom $ 0.0003874(laveste) og $ 0.00044145 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00355003, mens tidenes laveste notering var $ 0.00037926.

Kortsiktig har SUPR beveget seg -1.00% i løpet av den siste timen og -1.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Superseed (SUPR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 653.60K$ 653.60K $ 653.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Opplagsforsyning 1.50B 1.50B 1.50B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

