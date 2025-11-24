STONED pris i dag

Sanntids STONED (STONED) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende STONED til USD konverteringssats er -- per STONED.

STONED rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 29,844, med en sirkulerende forsyning på 100.00B STONED. I løpet av de siste 24 timene STONED har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har STONED beveget seg -- i løpet av den siste timen og -22.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

STONED (STONED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.84K$ 29.84K $ 29.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.84K$ 29.84K $ 29.84K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på STONED er $ 29.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STONED er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.84K.