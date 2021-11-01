SolChicks (CHICKS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SolChicks (CHICKS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SolChicks (CHICKS) Informasjon Our mission is to be the leading fantasy NFT PvP and P2E gaming ecosystem on the Solana blockchain. We built our game around adorable SolChick NFT collectibles, where players use their SolChicks as their characters in a unique gaming metaverse. Offisiell nettside: https://www.solchicks.io/ Teknisk dokument: https://www.solchicks.io/wp-content/uploads/2021/11/SolChicks-Whitepaper-1.pdf Kjøp CHICKS nå!

SolChicks (CHICKS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SolChicks (CHICKS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.17K $ 69.17K $ 69.17K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 335.92K $ 335.92K $ 335.92K All-time high: $ 0.506873 $ 0.506873 $ 0.506873 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SolChicks (CHICKS) pris

SolChicks (CHICKS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SolChicks (CHICKS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHICKS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHICKS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHICKSs tokenomics, kan du utforske CHICKS tokenets livepris!

CHICKS prisforutsigelse Vil du vite hvor CHICKS kan være på vei? Vår CHICKS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHICKS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!