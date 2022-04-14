Skill Issue (SKILL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Skill Issue (SKILL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Skill Issue (SKILL) Informasjon Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders. Offisiell nettside: https://skillissue.online/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1EIL11JETj6N0B3KWzeNwu4pSAJTrAVTt/view?usp=drivesdk Kjøp SKILL nå!

Skill Issue (SKILL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Skill Issue (SKILL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.62K $ 27.62K $ 27.62K Total forsyning: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M Sirkulerende forsyning: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.62K $ 27.62K $ 27.62K All-time high: $ 0.00204438 $ 0.00204438 $ 0.00204438 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Skill Issue (SKILL) pris

Skill Issue (SKILL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Skill Issue (SKILL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKILL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKILL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKILLs tokenomics, kan du utforske SKILL tokenets livepris!

SKILL prisforutsigelse Vil du vite hvor SKILL kan være på vei? Vår SKILL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKILL tokenets prisforutsigelse nå!

