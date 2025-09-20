Skill Issue (SKILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00204438 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -0.17% Prisendring (7D) -3.54%

Skill Issue (SKILL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SKILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKILL er $ 0.00204438, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKILL endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -0.17% over 24 timer og -3.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skill Issue (SKILL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.06K Opplagsforsyning 998.33M Total forsyning 998,331,101.642993

Nåværende markedsverdi på Skill Issue er $ 30.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKILL er 998.33M, med en total tilgang på 998331101.642993. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.06K.