Dagens Skill Issue livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SKILL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Skill Issue Pris (SKILL)

1 SKILL til USD livepris:

--
----
-0.10%1D
USD
Skill Issue (SKILL) Live prisdiagram
Skill Issue (SKILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00204438
$ 0.00204438$ 0.00204438

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-0.17%

-3.54%

-3.54%

Skill Issue (SKILL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SKILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKILL er $ 0.00204438, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKILL endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -0.17% over 24 timer og -3.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skill Issue (SKILL) Markedsinformasjon

$ 30.06K
$ 30.06K$ 30.06K

--
----

$ 30.06K
$ 30.06K$ 30.06K

998.33M
998.33M 998.33M

998,331,101.642993
998,331,101.642993 998,331,101.642993

Nåværende markedsverdi på Skill Issue er $ 30.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKILL er 998.33M, med en total tilgang på 998331101.642993. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.06K.

Skill Issue (SKILL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Skill Issue til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Skill Issue til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Skill Issue til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Skill Issue til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.17%
30 dager$ 0+1.98%
60 dager$ 0+3.34%
90 dager$ 0--

Hva er Skill Issue (SKILL)

Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Skill Issue (SKILL) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Skill Issue Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Skill Issue (SKILL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Skill Issue (SKILL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Skill Issue.

Sjekk Skill Issueprisprognosen nå!

SKILL til lokale valutaer

Skill Issue (SKILL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Skill Issue (SKILL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SKILL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Skill Issue (SKILL)

Hvor mye er Skill Issue (SKILL) verdt i dag?
Live SKILL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SKILL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SKILL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Skill Issue?
Markedsverdien for SKILL er $ 30.06K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SKILL?
Den sirkulerende forsyningen av SKILL er 998.33M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSKILL ?
SKILL oppnådde en ATH-pris på 0.00204438 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SKILL?
SKILL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SKILL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SKILL er -- USD.
Vil SKILL gå høyere i år?
SKILL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SKILL prisprognosen for en mer grundig analyse.
