Silk (SILK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 24 timer lav $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 24 timer høy 24 timer lav $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 24 timer høy $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 All Time High $ 2.03$ 2.03 $ 2.03 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) +0.69% Prisendring (7D) +1.80% Prisendring (7D) +1.80%

Silk (SILK) sanntidsprisen er $1.44. I løpet av de siste 24 timene har SILK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.42 og et toppnivå på $ 1.45, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SILK er $ 2.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SILK endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, +0.69% over 24 timer og +1.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Silk (SILK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Opplagsforsyning 1.13M 1.13M 1.13M Total forsyning 1,134,516.156911173 1,134,516.156911173 1,134,516.156911173

Nåværende markedsverdi på Silk er $ 1.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SILK er 1.13M, med en total tilgang på 1134516.156911173. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.64M.