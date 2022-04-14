Polygen (PGEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Polygen (PGEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Polygen (PGEN) Informasjon Polygen is the Community's Launchpad, the first truly decentralized launchpad where projects are free to innovate, experiment and launch their ventures with no gatekeepers, no whitelist and no whales. Projects have complete freedom to decide how much they want to raise, what auction mechanism they want to use, how they do their tiering, and they can operate any Project round (seed, private, public), or connect rounds. At Polygen, we have created a huge opportunity for a rich and diverse community that is focused on the long-term success of Projects. To participate in a raise, simply complete our KYC process, and you are able to fund the Projects you love! Offisiell nettside: https://polygen.io/

Polygen (PGEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polygen (PGEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.78K $ 18.78K $ 18.78K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 497.77M $ 497.77M $ 497.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.73K $ 37.73K $ 37.73K All-time high: $ 0.051757 $ 0.051757 $ 0.051757 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Polygen (PGEN) pris

Polygen (PGEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Polygen (PGEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PGEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PGEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PGENs tokenomics, kan du utforske PGEN tokenets livepris!

