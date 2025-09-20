Otto ($OTTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00911859$ 0.00911859 $ 0.00911859 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -6.52% Prisendring (7D) -6.90% Prisendring (7D) -6.90%

Otto ($OTTO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $OTTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $OTTO er $ 0.00911859, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $OTTO endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -6.52% over 24 timer og -6.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Otto ($OTTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.31K$ 54.31K $ 54.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.31K$ 54.31K $ 54.31K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Otto er $ 54.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $OTTO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.31K.