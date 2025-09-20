OneID (ONEID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00189382 24 timer lav $ 0.00211825 24 timer høy All Time High $ 0.00559682 Laveste pris $ 0.0016588 Prisendring (1H) +1.23% Prisendring (1D) -6.12% Prisendring (7D) -5.83%

OneID (ONEID) sanntidsprisen er $0.00194075. I løpet av de siste 24 timene har ONEID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00189382 og et toppnivå på $ 0.00211825, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ONEID er $ 0.00559682, mens den rekordlave prisen er $ 0.0016588.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ONEID endret seg med +1.23% i løpet av den siste timen, -6.12% over 24 timer og -5.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OneID (ONEID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 966.46K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.93M Opplagsforsyning 500.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OneID er $ 966.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ONEID er 500.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.93M.