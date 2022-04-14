MonkeyAI (MONKEYAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MonkeyAI (MONKEYAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MonkeyAI (MONKEYAI) Informasjon MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting. Offisiell nettside: https://monkeyterminal.ai/ Kjøp MONKEYAI nå!

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MonkeyAI (MONKEYAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.47K $ 15.47K $ 15.47K Total forsyning: $ 958.09M $ 958.09M $ 958.09M Sirkulerende forsyning: $ 958.09M $ 958.09M $ 958.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.47K $ 15.47K $ 15.47K All-time high: $ 0.00028551 $ 0.00028551 $ 0.00028551 All-Time Low: $ 0.00000871 $ 0.00000871 $ 0.00000871 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

MonkeyAI (MONKEYAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MonkeyAI (MONKEYAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONKEYAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONKEYAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONKEYAIs tokenomics, kan du utforske MONKEYAI tokenets livepris!

