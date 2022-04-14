Maxi (MAXI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Maxi (MAXI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Maxi (MAXI) Informasjon Maxi is a fun loving purple being, having transitioned from a corporate mascot to living best life as a meme coin in the the Base ecosystem. Part a critique on the often absurd nature of incentive protocols in social media and part community driven meme coin. By utilizing humor and meme culture, Maxi encourages community engagement and facilitates thoughtful discussions about the implications of these incentive structures. This project highlights the potential of decentralized platforms to promote innovation and foster a more inclusive dialogue within the cryptocurrency space. Offisiell nettside: https://www.maxionbase.xyz Kjøp MAXI nå!

Maxi (MAXI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maxi (MAXI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.23K $ 25.23K $ 25.23K Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.23K $ 25.23K $ 25.23K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Maxi (MAXI) pris

Maxi (MAXI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maxi (MAXI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAXI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAXI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAXIs tokenomics, kan du utforske MAXI tokenets livepris!

