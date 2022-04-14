LOOPY (LOOPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LOOPY (LOOPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LOOPY (LOOPY) Informasjon $LOOPY is a community-driven meme coin inspired by Loopy, the beloved plushie mascot widely recognized in Korea. As a semi-aquatic animal, the beaver perfectly symbolizes the adaptable and innovative spirit of the Sui blockchain. $LOOPY on Sui is gaining significant attention thanks to high-quality 3D videos showcasing LOOPY in imaginative settings and unique, handcrafted outfits. We are fully committed to expanding LOOPY’s presence within the Sui meme ecosystem and supporting the growth of the Sui foundation by attracting more users and contributors to the platform. Offisiell nettside: https://loopysui.com/ Kjøp LOOPY nå!

LOOPY (LOOPY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LOOPY (LOOPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.60K $ 29.60K $ 29.60K Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.60K $ 29.60K $ 29.60K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om LOOPY (LOOPY) pris

LOOPY (LOOPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LOOPY (LOOPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOOPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOOPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOOPYs tokenomics, kan du utforske LOOPY tokenets livepris!

LOOPY prisforutsigelse Vil du vite hvor LOOPY kan være på vei? Vår LOOPY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOOPY tokenets prisforutsigelse nå!

