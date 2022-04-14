ktoshi (KTOSHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ktoshi (KTOSHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ktoshi (KTOSHI) Informasjon Ktoshi is a community-driven meme token inspired by The pseudonymous creator of Bitcoin, Satoshi Nakamoto & the Kadena blockchain. Launched in Aug 2024, the project aims to embrace the lighthearted Camaraderie and humorous side of cryptocurrency by creating a token centered around internet culture and community engagement. Rather than focusing on complex use cases or utility, ktoshi is built around the idea of shared fun and cultural relevance. Offisiell nettside: https://ktoshi.com/

ktoshi (KTOSHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ktoshi (KTOSHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 364.51K $ 364.51K $ 364.51K Total forsyning: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Sirkulerende forsyning: $ 7.10T $ 7.10T $ 7.10T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ktoshi (KTOSHI) pris

ktoshi (KTOSHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ktoshi (KTOSHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KTOSHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KTOSHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KTOSHIs tokenomics, kan du utforske KTOSHI tokenets livepris!

KTOSHI prisforutsigelse Vil du vite hvor KTOSHI kan være på vei? Vår KTOSHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KTOSHI tokenets prisforutsigelse nå!

