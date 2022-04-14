Kris (KRIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kris (KRIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kris (KRIS) Informasjon Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards. Key Features: Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit. Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects. Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications. Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders. ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access. Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership. Offisiell nettside: https://kristoken.xyz Teknisk dokument: https://kristoken.xyz/roadmap Kjøp KRIS nå!

Kris (KRIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kris (KRIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 152.40K $ 152.40K $ 152.40K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 152.40K $ 152.40K $ 152.40K All-time high: $ 0.00057697 $ 0.00057697 $ 0.00057697 All-Time Low: $ 0.00006735 $ 0.00006735 $ 0.00006735 Nåværende pris: $ 0.00015285 $ 0.00015285 $ 0.00015285 Lær mer om Kris (KRIS) pris

Kris (KRIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kris (KRIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KRIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KRIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KRISs tokenomics, kan du utforske KRIS tokenets livepris!

KRIS prisforutsigelse Vil du vite hvor KRIS kan være på vei? Vår KRIS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KRIS tokenets prisforutsigelse nå!

