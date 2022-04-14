JUJU (JUJU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JUJU (JUJU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JUJU (JUJU) Informasjon JUJU is a fresh and never seen before meme character on the Solana Blockchain. It's a CTO but has the OG Artist on board. With a clear plan for growth JUJU is aiming to takeover the crypto meme world by extensive marketing with a CTO Lead with track record in marketing and social media working for some of the biggest companies in the world. A strong community is also developing and the backbone of further growth. Offisiell nettside: https://jujulovesyou.com/

JUJU (JUJU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JUJU (JUJU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.36K $ 23.36K $ 23.36K Total forsyning: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M Sirkulerende forsyning: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.36K $ 23.36K $ 23.36K All-time high: $ 0.00119818 $ 0.00119818 $ 0.00119818 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om JUJU (JUJU) pris

JUJU (JUJU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JUJU (JUJU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JUJU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JUJU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JUJUs tokenomics, kan du utforske JUJU tokenets livepris!

JUJU prisforutsigelse Vil du vite hvor JUJU kan være på vei? Vår JUJU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

