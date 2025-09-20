Grassito (GRASSITO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) -6.13% Prisendring (7D) -5.82% Prisendring (7D) -5.82%

Grassito (GRASSITO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GRASSITO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRASSITO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRASSITO endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -6.13% over 24 timer og -5.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grassito (GRASSITO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 152.88K$ 152.88K $ 152.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 152.88K$ 152.88K $ 152.88K Opplagsforsyning 415.21B 415.21B 415.21B Total forsyning 415,214,628,879.8219 415,214,628,879.8219 415,214,628,879.8219

Nåværende markedsverdi på Grassito er $ 152.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRASSITO er 415.21B, med en total tilgang på 415214628879.8219. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 152.88K.