Glaze (GLAZE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Glaze (GLAZE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Glaze (GLAZE) Informasjon $GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Offisiell nettside: https://glazesolana.lol Kjøp GLAZE nå!

Glaze (GLAZE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Glaze (GLAZE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.28K $ 18.28K $ 18.28K Total forsyning: $ 846.09M $ 846.09M $ 846.09M Sirkulerende forsyning: $ 846.09M $ 846.09M $ 846.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.28K $ 18.28K $ 18.28K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Glaze (GLAZE) pris

Glaze (GLAZE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Glaze (GLAZE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLAZE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLAZE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLAZEs tokenomics, kan du utforske GLAZE tokenets livepris!

GLAZE prisforutsigelse Vil du vite hvor GLAZE kan være på vei? Vår GLAZE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GLAZE tokenets prisforutsigelse nå!

