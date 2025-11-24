FUSIO pris i dag

Sanntids FUSIO (FUSIO) pris i dag er $ 0.00117039, med en 0.07% endring de siste 24 timene. Nåværende FUSIO til USD konverteringssats er $ 0.00117039 per FUSIO.

FUSIO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 235,358, med en sirkulerende forsyning på 201.09M FUSIO. I løpet av de siste 24 timene FUSIO har den blitt handlet mellom $ 0.00116672(laveste) og $ 0.00117648 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00609484, mens tidenes laveste notering var $ 0.0011519.

Kortsiktig har FUSIO beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og +1.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FUSIO (FUSIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 235.36K$ 235.36K $ 235.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Opplagsforsyning 201.09M 201.09M 201.09M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FUSIO er $ 235.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUSIO er 201.09M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.17M.