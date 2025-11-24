Fusaka pris i dag

Sanntids Fusaka (FUSAKA) pris i dag er $ 0.00000288, med en 8.49% endring de siste 24 timene. Nåværende FUSAKA til USD konverteringssats er $ 0.00000288 per FUSAKA.

Fusaka rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,210,194, med en sirkulerende forsyning på 420.69B FUSAKA. I løpet av de siste 24 timene FUSAKA har den blitt handlet mellom $ 0.00000259(laveste) og $ 0.00000316 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000853, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000124.

Kortsiktig har FUSAKA beveget seg -3.70% i løpet av den siste timen og +0.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Fusaka (FUSAKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fusaka er $ 1.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUSAKA er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.21M.