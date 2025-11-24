FLIP pris i dag

Sanntids FLIP (FLIP) pris i dag er $ 0.0002663, med en 3.36% endring de siste 24 timene. Nåværende FLIP til USD konverteringssats er $ 0.0002663 per FLIP.

FLIP rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 266,304, med en sirkulerende forsyning på 1.00B FLIP. I løpet av de siste 24 timene FLIP har den blitt handlet mellom $ 0.00025674(laveste) og $ 0.00027829 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00424548, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000707.

Kortsiktig har FLIP beveget seg -1.79% i løpet av den siste timen og -19.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FLIP (FLIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 266.30K$ 266.30K $ 266.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 266.30K$ 266.30K $ 266.30K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FLIP er $ 266.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLIP er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 266.30K.