Epoch pris i dag

Sanntids Epoch (EPOCH) pris i dag er $ 0.00000607, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende EPOCH til USD konverteringssats er $ 0.00000607 per EPOCH.

Epoch rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,463.3, med en sirkulerende forsyning på 899.77M EPOCH. I løpet av de siste 24 timene EPOCH har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00006832, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000598.

Kortsiktig har EPOCH beveget seg -- i løpet av den siste timen og -26.42% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Epoch (EPOCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Opplagsforsyning 899.77M 899.77M 899.77M Total forsyning 899,774,072.427912 899,774,072.427912 899,774,072.427912

Nåværende markedsverdi på Epoch er $ 5.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EPOCH er 899.77M, med en total tilgang på 899774072.427912. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.46K.