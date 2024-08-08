ENTROPY (ENT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ENTROPY (ENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ENTROPY (ENT) Informasjon Launched on August 8, 2024, ENTROPY is a mineable memecoin project, where the token is mined in a DePIN-like way. ENTROPY miners mine entropy, which is literally nothing, generating useless randomness for which they are rewarded. With no VCs, no airdrops, and no founder allocation, ENTROPY is all about miners. At ENTROPY, miners eat first. With a goal of never generating network revenue, ENTROPY seeks to be the lower bound of crypto: A token with a lower market must be doing nothing, but with extra steps. Offisiell nettside: https://justentropy.lol Kjøp ENT nå!

ENTROPY (ENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ENTROPY (ENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 445.83K $ 445.83K $ 445.83K Total forsyning: $ 46.09B $ 46.09B $ 46.09B Sirkulerende forsyning: $ 7.59B $ 7.59B $ 7.59B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ENTROPY (ENT) pris

ENTROPY (ENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ENTROPY (ENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ENTs tokenomics, kan du utforske ENT tokenets livepris!

ENT prisforutsigelse Vil du vite hvor ENT kan være på vei? Vår ENT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ENT tokenets prisforutsigelse nå!

