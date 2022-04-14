Encryptum (ENCT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Encryptum (ENCT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Encryptum (ENCT) Informasjon Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements: Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers. Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it. Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system. By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control. Offisiell nettside: https://encryptum.io/ Teknisk dokument: https://encryptum.gitbook.io/encryptum Kjøp ENCT nå!

Encryptum (ENCT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Encryptum (ENCT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.39K $ 8.39K $ 8.39K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.39K $ 8.39K $ 8.39K All-time high: $ 0.00204763 $ 0.00204763 $ 0.00204763 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Encryptum (ENCT) pris

Encryptum (ENCT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Encryptum (ENCT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ENCT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ENCT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ENCTs tokenomics, kan du utforske ENCT tokenets livepris!

ENCT prisforutsigelse Vil du vite hvor ENCT kan være på vei? Vår ENCT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ENCT tokenets prisforutsigelse nå!

